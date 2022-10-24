МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Украинцы начали ажиотажно скупать генераторы, свечи, фонарики и газовые баллоны из-за перебоев с электроснабжением, пишет украинское издание "Страна". Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

"Наблюдается ажиотаж и резкий рост спроса на генераторы, зарядные станции, газовые баллоны, свечи, фонари, источники бесперебойного питания, лампы на аккумуляторах и другое", — пишет "Страна" со ссылкой на представителя торговой сети "Эпицентр".

По данным представителя сети, спрос на генераторы вырос в 6-7 раз. По сравнению с осенью прошлого года такое оборудование покупают в 15 раз чаще. Отмечается, что в некоторых торговых точках генераторы стали дефицитным товаром: в некоторых местах их уже раскупили, а оставшиеся модели подорожали в два раза.

Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.