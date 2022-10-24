МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сын экс-главы РЖД Андрея Якунина находится под стражей в Норвегии за запуск дронов, он не выходил на связь с представительствами России, сообщило посольство РФ в Норвегии. Россия призвала Норвегию к диалогу по решению проблем со Шпицбергеном

"По данным полиции, на сегодняшний день в Норвегии за управление дронами задержано четыре российских гражданина, включая Андрея Якунина. Посольство внимательно следит за развитием ситуации, находится в контакте с задержанными полицией и адвокатами. Андрей Якунин на связь с посольством и генконсульством в Киркенесе не выходил", — сказано в ответе посольства РИА Новости.

После начала спецоперации России на Украине Норвегия приняла закон и положение о санкциях, по которым фирмы или граждане из России не вправе использовать беспилотники в Норвегии. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.

Норвежская полиция за последние несколько дней арестовала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, что запрещено в королевстве введенными против России санкциями. Все семеро были заключены под стражу.