МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин рассмотрит идею о продаже Гвинее-Бисау кораблей и вертолетов

"Мы все это обсудим, так же, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, мы с вами говорили, причем во всех областях. Как договорились, мы тогда на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны", — сказал он на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало.