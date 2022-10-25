Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Путин: Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Россия готова увеличить квоты для студентов из Гвинеи-Бисау, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы все это обсудим, так же, как и вопросы, связанные с подготовкой кадров, мы с вами говорили, причем во всех областях. Как договорились, мы тогда на следующий год увеличим квоту для студентов из вашей страны", — сказал он на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умаро Сисоку Эмбало.
https://1prime.ru/society/20221025/838584568.html
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