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Путин заявил о необходимости модернизировать систему работы военкоматов
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Необходима модернизация всей работы военкоматов, ошибки при проведении частичной мобилизации были неизбежны, заявил президент России Владимир Путин. Министр обороны страны Сергей... ПРАЙМ, 28.10.2022
общество , новости, владимир путин, частичная мобилизация, военкомат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Необходима модернизация всей работы военкоматов, ошибки при проведении частичной мобилизации были неизбежны, заявил президент России Владимир Путин.
Министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.
"Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея ввиду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось", — сказал российский лидер.
По словам президента, необходимо модернизировать всю систему работы военкоматов.