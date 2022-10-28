МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Необходима модернизация всей работы военкоматов, ошибки при проведении частичной мобилизации были неизбежны, заявил президент России Владимир Путин. Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации в России

Министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.

"Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея ввиду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось", — сказал российский лидер.

По словам президента, необходимо модернизировать всю систему работы военкоматов.