МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Необходима модернизация всей работы военкоматов, ошибки при проведении частичной мобилизации были неизбежны, заявил президент России Владимир Путин.

Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание

Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации в России

Министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении частичной мобилизации.

"Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея ввиду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось", — сказал российский лидер.

По словам президента, необходимо модернизировать всю систему работы военкоматов.