ВАШИНГТОН, 1 ноя — ПРАЙМ. Контактов между Россией и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс. В США предложили запретить TikTok в стране

"Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20", — сказал Прайс на брифинге. Так он ответил на просьбу оценить вероятность контактов РФ и США по теме работы посольства Штатов в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала там. "Я не ожидаю этот двусторонний вопрос на повестке США на G20", — добавил он.

Саммит двадцатки пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.