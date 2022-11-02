МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Адреса электронной почты российских госведомств и органов местного самоуправления с 1 декабря будут создаваться в зонах.ru,.рф,.su или других доменах, управляемых зарегистрированными в России юрлицами, говорится в сообщении кабмина. Сайт Veon временно не работал после новости о продаже российского бизнеса

"С 1 декабря 2022 года адреса электронной почты, которые используются государственными органами и органами местного самоуправления, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для обеспечения информационной безопасности работы госорганов.

"Согласно приказу Роскомнадзора, в российскую национальную доменную зону входят следующие группы доменных имён: домен верхнего уровня.RU; домен верхнего уровня.РФ; домен верхнего уровня.SU; иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имён", — отмечается в сообщении.