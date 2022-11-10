МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом сказано в перечне поручений на сайте Кремля. Путин утвердил основы госполитики укрепления нравственных ценностей

"Правительству РФ… обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", — сказано в перечне.

Правительство доложит об исполнении поручения до 30 декабря 2022 года и далее будет делать это ежеквартально.

Кроме того, Путин поручил кабмину оказывать при необходимости дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка.

"Правительству Российской Федерации: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты", — говорится в перечне.

Российский лидер также поручил обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов регионов страны в части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, при необходимости оказывать дополнительную финансовую поддержку регионам на эти выплаты.

Кабмин должен представить соответствующий доклад до 15 апреля 2023 года, далее — ежемесячно. Ответственный за исполнение назначен премьер Михаил Мишустин.