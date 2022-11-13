МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Более 40 тысяч мигрантов прибыли в Великобританию с начала года, переплыв Ла-Манш на лодках, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на минобороны страны. Премьер Британии пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20

"В субботу на 22 лодках переправились 972 человека, в результате чего общее число мигрантов, переправившихся в 2022 году, достигло 40 885 человек", — передает Sky News.

Кроме того, по данным газеты Guardian, в сентябре количество нелегальных мигрантов, прибывших в Великобританию с начала года через Ла-Манш, превысило показатель за весь 2021 год.

Также в августе было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с 2019 года.

Нелегальные мигранты часто пересекают Ла-Манш с целью оказаться с Великобритании, чтобы получить там статус беженца и фнансовое пособие. В конце 2021 года проблема нелегальных мигрантов обострила отношения между Парижем и Лондоном, когда у берегов Франции затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш, в результате чего погибли 27 человек.