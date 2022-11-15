МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Некоторые государства продолжают пытаться переписать историю и пошатнуть суверенитет России, эти попытки становятся все более ожесточенными, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа". Путин поручил проработать вопрос о налоговых льготах работающим родителям

"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее", — сообщил он.

По словам президента, эта тактика уже была проверена на некоторых странах. Однако Москва своевременно поставила жесткий заслон этим действиям, не дав "раскачать" суверенитет, разобщить и ослабить российское общество, оставить его без ориентиров.