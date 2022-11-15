Путин рассказал о попытках "раскачать" суверенитет России
Путин заявил, что Россия вовремя поставила заслон попыткам раскачать ее суверенитет
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Некоторые государства продолжают пытаться переписать историю и пошатнуть суверенитет России, эти попытки становятся все более ожесточенными, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета "Победа".
"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее", — сообщил он.
По словам президента, эта тактика уже была проверена на некоторых странах. Однако Москва своевременно поставила жесткий заслон этим действиям, не дав "раскачать" суверенитет, разобщить и ослабить российское общество, оставить его без ориентиров.
https://1prime.ru/society/20221115/838829967.html
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