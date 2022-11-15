ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о падении ракет на территории страны и гибели двух человек. Украина остановила прокачку нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии

Так, по сообщению радиостанции две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве у границы с Украиной.

"(Ракеты — ред.) ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", — отмечается в сообщении.

Пожарная служба Польши сообщила о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения причин происшествия.

Пресс-секретарь местного подразделения пожарной службы Марчин Лебедович заявил радиостанции, что "причины этого происшествия на данный момент неизвестны".

"Мы получили сообщение о взрыве на сушильной площадке. На самом деле, по прибытии мы подтверждаем, что что-то подобное произошло. Два человека погибли на месте", — сказал он.

Польские официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.