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2022
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СМИ: в Польше около границы с Украиной упали две ракеты
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Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о падении ракет на территории страны и гибели двух человек. Так, по сообщению радиостанции две ракеты... ПРАЙМ, 15.11.2022
общество , новости, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о падении ракет на территории страны и гибели двух человек.
Так, по сообщению радиостанции две ракеты упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве у границы с Украиной.
"(Ракеты — ред.) ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", — отмечается в сообщении.
Пожарная служба Польши сообщила о гибели двух человек при взрыве на зерносушилке в Пшеводуве недалеко от границы с Украиной, но без какого-либо объяснения причин происшествия.
Пресс-секретарь местного подразделения пожарной службы Марчин Лебедович заявил радиостанции, что "причины этого происшествия на данный момент неизвестны".
"Мы получили сообщение о взрыве на сушильной площадке. На самом деле, по прибытии мы подтверждаем, что что-то подобное произошло. Два человека погибли на месте", — сказал он.
Польские официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.