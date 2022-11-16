МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Заседание совета НАТО пройдет 16 ноября на фоне сведений о взрыве в Польше, сообщает Рейтер со ссылкой на европейского дипломата. В Польше заявили, что нефть в страну продолжает поступать по "Дружбе"

"Заседание Североатлантического совета пройдет в среду утром в Брюсселе после взрывов в Польше", — говорится в сообщении агентства.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.

По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет — намеренная провокация в целях эскалации обстановки, отметили в МО РФ.

Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.

Ряд стран заявили о необходимости получить больше информации об инциденте.