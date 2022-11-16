МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД республики, говорится в сообщении МИД Польши. СМИ: в Польше около границы с Украиной упали две ракеты

"Пятнадцатого ноября 2022 года наблюдался многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры во главе с вооруженными силами Российской Федерации. В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики. В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения", — говорится в сообщении.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши — в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека.