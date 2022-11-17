СХИПХОЛ (Нидерланды), 17 ноя — ПРАЙМ. Гаагский суд оценивает размер выплат родственникам жертв крушения рейса MH17 в более чем 16 миллионов евро, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс. Украине не хватает компонентов для восстановления энергетики, сообщили СМИ

Об этом он сообщил в ходе оглашения вердикта, добавив, что суд поддержал заявления родных погибших "с применением закона об эмоциональном ущербе".

В четверг, 17 ноября, в судебном комплексе Схипхол проходит заседание Окружного суда Гааги, в рамках которого был зачитан вердикт по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

По решению суда обвиняемый россиянин Олег Пулатов признан невиновным, виновными признали остальных трех фигурантов дела — россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Самолет Boeing, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, которые однако сообщили, что не имели средств для поражения самолета на такой высоте. Украина и США, в свою очередь, отказалась предоставить данные со своих радаров.

В России сообщали, что передали Нидерландам данные радаров, а также документацию, показывающую, что поразившая Boeing ракета ЗРК "Бук", принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории, однако эти данные были проигронированы следователями. МИД России заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.