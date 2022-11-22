В правительстве ФРГ раскрыли детали личного общения Шольца и Путина
В правительстве Германии рассказали, что в личном общении Шольц обращается к Путину на "вы"
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на "вы", рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщает РИА Новости.
"Федеральный канцлер с российским президентом не на "ты", а на "вы", — сообщил представитель правительства на брифинге в ответ на вопрос журналиста, почему Шольц в недавнем своем выступлении, призывая президента России вывести войска с Украины, использовал форму обращения к Путину на "ты".
"Я думаю, это было риторической фигурой, которую он использовал, чтобы… призвать его к этому. Требование, которое он на протяжении последних недель и месяцев повторял", — добавил Хебештрайт.
Также был задан вопрос, почему Шольц в своих последних заявлениях, говоря о российском президенте, произносит только его фамилию и не называет титула президента России.
"Я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства", — ответил Хебештрайт.
https://1prime.ru/society/20221122/838898970.html
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