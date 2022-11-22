МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на "вы", рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщает РИА Новости. ФРГ намеренно не вводила санкций против российского газа, заявил Шольц

"Федеральный канцлер с российским президентом не на "ты", а на "вы", — сообщил представитель правительства на брифинге в ответ на вопрос журналиста, почему Шольц в недавнем своем выступлении, призывая президента России вывести войска с Украины, использовал форму обращения к Путину на "ты".

"Я думаю, это было риторической фигурой, которую он использовал, чтобы… призвать его к этому. Требование, которое он на протяжении последних недель и месяцев повторял", — добавил Хебештрайт.

Также был задан вопрос, почему Шольц в своих последних заявлениях, говоря о российском президенте, произносит только его фамилию и не называет титула президента России.

"Я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства", — ответил Хебештрайт.