МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц в личном общении обращается к президенту России Владимиру Путину на "вы", рассказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщает РИА Новости.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

ФРГ намеренно не вводила санкций против российского газа, заявил Шольц

"Федеральный канцлер с российским президентом не на "ты", а на "вы", — сообщил представитель правительства на брифинге в ответ на вопрос журналиста, почему Шольц в недавнем своем выступлении, призывая президента России вывести войска с Украины, использовал форму обращения к Путину на "ты".

"Я думаю, это было риторической фигурой, которую он использовал, чтобы… призвать его к этому. Требование, которое он на протяжении последних недель и месяцев повторял", — добавил Хебештрайт.

Также был задан вопрос, почему Шольц в своих последних заявлениях, говоря о российском президенте, произносит только его фамилию и не называет титула президента России.

"Я бы не стал выносить никаких суждений в отношении титула Владимира Путина со стороны федерального правительства", — ответил Хебештрайт.