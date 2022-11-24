МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин рассматривает покупку украшения с бриллиантами и алмазами как инвестицию, при этом больше половины уверены, что такое ювелирное украшение — это признак статусности, свидетельствуют данные ювелирного бренда Sokolov, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Смоленские украшения Slonvish покорили Восток

"Для 68% россиян украшения с драгоценными камнями – это признак статусности, для 16% такие украшения выглядят дорого и красиво, для 5% – способ привлечения внимания к себе. Каждый десятый опрошенный рассматривает покупку ювелирных украшений с бриллиантами и алмазами как способ инвестиций, так как камни практически не теряют в цене", — говорится в совместном исследовании компании и аналитического агентства А2:Research.

Отмечается, что больше половины россиян хотят видеть бриллианты или алмазы в украшении, если покупают его для себя. А дарить украшения с драгоценными камнями друзьям или родственникам готовы 32% опрошенных. Больше всего люди хотели бы кольцо, серьги и подвеску с драгоценным камнем, а вот для часов, пирсинга, запонок и браслетов, по мнению респондентов, драгоценность камней не так важна.

Однако 38% опрошенных заявляют, что в их окружении не принято носить дорогие украшения. По мнению половины россиян, украшения с драгоценными камнями носят только взрослые люди, и только у 13% друзья и родственники предпочитают ювелирные украшения с алмазами и бриллиантами.

В связи с этим многие россияне предпочитают фианиты, поскольку по внешнему виду они не отличаются от драгоценных камней и никто из окружающих не замечает разницу — так считает 84% опрошенных. Около 10% россиян покупают фианиты, потому что они дешевле.

Так, по данным аналитического центра Sokolov, средний чек на ювелирные украшения со вставкой из фианита за 10 месяцев 2022 года составляет 2 966 рублей. На ювелирные украшения с драгоценными камнями россияне тратят в среднем 16 118 рублей. Самые высокие средние чеки на украшения с бриллиантами зафиксированы в Казани (20 205 рублей), Челябинске (20 179 рублей), Москве (19 647 рублей), Екатеринбурге (19 484 рубля) и Тюмени (19 444 рублей).