МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Следует ввести четкие требования к кандидатам в кадровый резерв государственной службы и обязать их предоставлять сведения о доходах и имуществе, подготовлены соответствующие проекты федерального закона и указов президента России, заявил помощник президента РФ Дмитрий Миронов на заседании комиссии при президенте РФ по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. В Совфеде предложили поощрять налоговыми льготами легальных перевозчиков

"Практика работы с кадровыми резервами различных видов федерального уровня показала, нет необходимой систематизации работы в указанной сфере. Нам требуется нормативно закрепить порядок формирования резерва, а также установить чёткие требования к кандидатам и предоставляемым ими сведениям и документам, организовать полноценные проверочные мероприятия, в том числе на предмет соблюдения антикоррупционных требований", — сказал он.

Миронов отметил, что в частности необходимо будет установить обязанности тех лиц, которые претендуют на включение в резерв, предоставлять все необходимые сведения о доходах и имуществе.

"Также, в частности, необходимо будет установить обязанности тех лиц, которые претендуют на включение в резерв, предоставлять все необходимые сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и также осуществить их необходимую проверку", — сообщил Миронов.

Кроме того, по его словам, существует потребность в установлении ориентиров по использованию федерального кадрового резерва на гражданской службе, понятных для руководителей и резервов.

"Для работы в данном направлении нам необходимо использовать возможности единой информационной системы управления кадровым составом государственной и гражданской службы РФ", — добавил он.

При этом, по его словам, должна быть обеспечена безопасность персональных данных кандидатов и иной информации, касающийся ведения резервов.

"Согласно поручению президента РФ, работу по обозначенным вопросам предусмотрено организовать с участием представителей правительства РФ, федеральных государственных органов и субъектов РФ в рамках нашей комиссии. По результатам предварительной проработки для обсуждения подготовлены проект федерального закона и указов президента РФ", — уточнил Миронов.