МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает агентство Блумберг. Евросоюз достиг соглашения по уровню потолка цен на нефть

"Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым", — заявил агентству гендиректор МАГАТЭ.

Кроме того, Гросси рассчитывает провести в скором времени встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, чтобы способствовать продвижению переговоров.

Гросси также заявил, что у МАГАТЭ "нет информации" о том, что российские силы якобы готовятся покинуть ЗАЭС.

Ранее СМИ сообщили, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".