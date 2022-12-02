В МАГАТЭ заявили, что близки к соглашению по безопасности ЗАЭС
В МАГАТЭ заявили, что приближаются к соглашению между Киевом и Москвой по зоне вокруг ЗАЭС
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты близки к приемлемому соглашению между Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, передает агентство Блумберг.
"Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым", — заявил агентству гендиректор МАГАТЭ.
Кроме того, Гросси рассчитывает провести в скором времени встречи с российским президентом Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским, чтобы способствовать продвижению переговоров.
Гросси также заявил, что у МАГАТЭ "нет информации" о том, что российские силы якобы готовятся покинуть ЗАЭС.
Ранее СМИ сообщили, что президент украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что российские военные якобы могут готовиться покинуть Запорожскую атомную электростанцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что существуют признаки намерения России оставить Энергодар и ЗАЭС, посоветовав не искать признаков там, где "где их нет и быть не может".
https://1prime.ru/society/20221202/839040136.html
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