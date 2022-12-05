МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Читатели Financial Times вышли из себя из-за решения британской газеты присвоить президенту Украины Владимиру Зеленскому звание "Человек года". "Страна третьего мира". Французы назвали политику Макрона "полным провалом"

Большинство пользователей придерживается мнения, что украинский лидер совсем не заслуживает подобных регалий.

"Сколько Зеленский заплатил вам? Или точнее, во сколько этот подарок обошелся Вашингтону?" — спросил один из читателей.

"Стал человеком года за то, что был успешным клоуном? А призовой фонд в размере двух миллиардов долларов переведут на его счет в Швейцарии", — написал другой юзер.

"Я бы сказал так — манипулятор года. Человек, который может только оскорблять и требовать, не жалеет свой народ и наживается на войне", — сказал третий пользователь.

"Сегодня, вроде, не первое апреля. То есть никого лучше вы не нашли?" — с сарказмом написал четвертый.

"А почему всех шокирует это решение? Он продал душу дьяволу. Пожертвовал своими людьми ради славы и долларов. Приз за преданное служение НАТО", — подытожили читатели.

Financial Times присуждает звание человека года на протяжении уже более 50 лет. В 2021 году, например, его получил американский предприниматель Илон Маск.