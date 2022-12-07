МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В России может вырасти ожидаемая продолжительность жизни, такой прогноз сделал Росздравнадзор. Россиян предупредили, какой стаж уменьшит пенсию

По словам главы ведомства Аллы Самойловой, к концу года показатель увеличится на 1,8 года.

В ходе всероссийской научно-практической конференции в медиацентре "Россия сегодня" Самойлова рассказала, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 78 лет.

Кроме того, она рассказала, что уровень смертности сейчас находится ниже, чем до пандемии коронавируса. Младенческая смертность также находится на минимальных отметках.