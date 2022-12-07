2022-12-07T10:32:00+03:00
2022-12-07T10:35:50+03:00
2022-12-07T10:32:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20221207/839080845.html
Ожидаемая продолжительность жизни россиян может вырасти к концу года
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России может вырасти ожидаемая продолжительность жизни, такой прогноз сделал Росздравнадзор. По словам главы ведомства Аллы Самойловой, к концу года показатель увеличится на 1,8... ПРАЙМ, 07.12.2022
общество , новости, росздравнадзор, продолжительность жизни
https://1prime.ru/images/83897/27/838972796.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83897/27/838972796.jpg
https://1prime.ru/images/83897/27/838972760.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83897/27/838972760.jpg
https://1prime.ru/images/83897/27/838972747.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83897/27/838972747.jpg
https://1prime.ru/exclusive/20221207/839070421.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В России может вырасти ожидаемая продолжительность жизни, такой прогноз сделал Росздравнадзор.
По словам главы ведомства Аллы Самойловой, к концу года показатель увеличится на 1,8 года.
В ходе всероссийской научно-практической конференции в медиацентре "Россия сегодня" Самойлова рассказала, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 78 лет.
Кроме того, она рассказала, что уровень смертности сейчас находится ниже, чем до пандемии коронавируса. Младенческая смертность также находится на минимальных отметках.