Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Грайнер
МИД сообщил об обмене россиянина Бута на американскую баскетболистку Грайнер
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МОСВА, 8 дек — ПРАЙМ. Гражданина России Виктора Бута обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, процедура прошла в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в Министерстве иностранных дел России в четверг.
Таким образом Бут вернулся на Родину, отмечается в сообщении.
Бут отбывал наказание в американской тюрьме, а баскетболистка Грайнер была арестована в России.
Москва вела долгие переговоры с Вашингтоном об освобождении Бута, однако американская сторона не шла на диалог, отметили в министерстве.
В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден выступит с экстренным обращением в связи с освобождением Грайнер из тюрьмы.
https://1prime.ru/society/20221208/839104069.html
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