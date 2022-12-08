МОСВА, 8 дек — ПРАЙМ. Гражданина России Виктора Бута обменяли на гражданку США Бриттни Грайнер, процедура прошла в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в Министерстве иностранных дел России в четверг.

Таким образом Бут вернулся на Родину, отмечается в сообщении.

Бут отбывал наказание в американской тюрьме, а баскетболистка Грайнер была арестована в России.

Москва вела долгие переговоры с Вашингтоном об освобождении Бута, однако американская сторона не шла на диалог, отметили в министерстве.

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден выступит с экстренным обращением в связи с освобождением Грайнер из тюрьмы.