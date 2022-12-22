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Путин поздравил россиян с Днем энергетика
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Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников энергетического комплекса России с Днем энергетика. Соответствующая телеграмма размещена на интернет-портале Кремля... ПРАЙМ, 22.12.2022
энергетика, общество , новости, владимир путин, поздравление, день энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников энергетического комплекса России с Днем энергетика. Соответствующая телеграмма размещена на интернет-портале Кремля.
Президент отметил, что от высококвалифицированных специалистов отрасли зависит российская энергетическая безопасность, экономическое и социальное развитие, а также благополучие граждан.
Кроме того, Путин подчеркнул ответственный подход работников к выполнению своих обязанностей и модернизации отечественной энергоинфраструктуры.
"Желаю вам крепкого здоровья и успехов", — добавил российский лидер.
Президент также поздравит "энергетиков" с наступающим Новым годом.