МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников энергетического комплекса России с Днем энергетика. Соответствующая телеграмма размещена на интернет-портале Кремля. Путин назвал сотрудничество с Белоруссией в микроэлектронике перспективным

Президент отметил, что от высококвалифицированных специалистов отрасли зависит российская энергетическая безопасность, экономическое и социальное развитие, а также благополучие граждан.

Кроме того, Путин подчеркнул ответственный подход работников к выполнению своих обязанностей и модернизации отечественной энергоинфраструктуры.

"Желаю вам крепкого здоровья и успехов", — добавил российский лидер.

Президент также поздравит "энергетиков" с наступающим Новым годом.