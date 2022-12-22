МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, отметив вклад, который вносит энергетика в отрасли экономики и социальной сферы России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства. Путин поздравил россиян с Днем энергетика

"Поздравляю вас с Днем энергетика. Этот праздник объединяет самых разных специалистов, всех, кто обеспечивает бесперебойную работу энергетической системы страны, делает свою работу на самом высоком профессиональном уровне. Благодаря вашему огромному ежедневному труду развиваются отрасли экономики, социальная сфера, свет и тепло приходят в дома миллионов наших граждан", — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил устойчивый рост и высокие производственные показатели, которые сегодня демонстрирует энергетическая отрасль, и поблагодарил ветеранов, которые вписали немало ярких страниц в историю энергетики, а сегодня щедро делятся опытом и знаниями с молодыми специалистами.

Отдельное внимание Мишустин уделил самоотверженности и мужеству, которые сотрудники проявили при восстановлении энергетической инфраструктуры ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

"Желаю всем вам новых достижений, здоровья, мира и благополучия. С праздником!"- заключил глава кабмина.