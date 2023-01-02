МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Читатели газеты французской газеты Le Figaro оставили возмущенные комментарии в отношении проведенного изданием опроса по поводу самых выдающихся личностей 2022 года, поразившись, что на первом месте оказался Владимир Зеленский, а не Владимир Путин. Bloomberg: Зеленский не приехал бы в США, если бы все было хорошо

На первом месте по итогам опроса оказался, как уже говорилось, украинский лидер, вторую строчку занял известный французский футболист Килиан Мбаппе, третью — президент России. Французские читатели прокомментировали результаты опроса.

Так, комментатор с ником ABRIMO написал: "Видеть Путина только на третьей позиции — это печально! Французы не осознали грандиозной работы этого великого гуманиста, который предпринял денацификацию Украины и не допустил, чтобы Украина попала под влияние НАТО и ЕС, этих отвратительных демократов".

"Лично я не считаю Зеленского выдающейся личностью! Он скорее коррумпированный оппортунист, чем хороший парень, поэтому тем, кто дает ему деньги, нужно проверить, что он с ними делает! ", — отметил читатель Salluste10.

Ему вторил VitemadosePfizer: "Зеленский — страдающий манией величия миллиардер, предпочитающий позволить своему народу умереть, чем вести переговоры".

А комментатор Pampelonne саркастически заключил: "Первые три места в опросе должны занимать на самом деле Байден, Джонсон и Шольц, которые в течение последних восьми лет призывали Зеленского отказаться от любого мирного соглашения по Донбассу".