МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает ежегодную выплату в размере 75 тысяч рублей ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). Россиянам рассказали, кому увеличат социальные выплаты с 1 февраля

"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", — сказано в тексте пояснительной записки к проекту.

Согласно проекту, данная мера поддержки будет распространяться на участников, инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период ВОВ.

Авторами законопроекта являются депутаты от фракции ЛДПР.

Документ размещен в думской электронной базе.