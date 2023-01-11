МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным обсуждались рынок труда, пенсионное и социальное обслуживание в новых регионах, сообщила в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Татьяна Голикова. Пособие по безработице за первые три месяца могут приравнять к МРОТ

"Сегодня на совещании у президента с членами правительства были рассмотрены вопросы реализации мер социальной поддержки на новых территориях Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях", — сказала она.

По словам Голиковой, в числе мер соцподдержки, которые будут реализовываться с 1 января 2023 года в этих регионах, обсуждались вопросы минимального размера оплаты труда, заработной платы работников бюджетной сферы, прожиточного минимума, пособия, организации рынка труда, пенсионного и социального обслуживания.

Так, должны быть приняты решения по новой тарифной сетке зарплат бюджетников, соответствующее решение уже принято, и есть постановление правительства, сообщила вице-премьер.

"Введение минимального размера оплаты труда требует некоторого измененного подхода и к системам оплаты труда на новых территориях, по которым оплачиваются работники бюджетных организаций, это и учителя, и работники культуры, и образования. Поэтому принято решение — и есть соответствующее постановление правительства, что на всех четырех территориях должны быть приняты решения региональных властей о новой тарифной сетке", — сказала она.

Голикова добавила, что новая тарифная сетка должна состоять из 25 разрядов, а уровень дифференциации между первым и последним разрядами должен составить 3,5 раза.

Кроме того, она сообщила, что система социального обслуживания в новых регионах будет переходить на требования российского законодательства в 2023 году.

"Система социального обслуживания в 2023 году будет функционировать по законодательству, которое действовало в 2022 году. 2023 год будет использован в качестве переходного периода, чтобы привести нормативные акты в соответствие с требованиями российского законодательства и создать новую систему подчинения социальных служб, аналогичную той, которая действует в Российской Федерации", — рассказала вице-премьер.

Типовые акты, по данным Голиковой, разработаны и направлены на новые территории, чтобы можно были ими воспользоваться.