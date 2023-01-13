МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал правительству поручение рассмотреть вопросы о развитии производства протезов, в том числе для обеспечения пострадавших в ходе специальной военной операции, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Путин: необходимо устранять нарушения законодательства в сфере экономики

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о развитии в Российской Федерации производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов, используемых для их производства, в целях обеспечения медицинскими изделиями граждан, у которых ампутированы конечности, в том числе пострадавших в ходе специальной военной операции, с учетом потребности в таких протезах и обеспечения необходимого уровня двигательной активности таких граждан", — сказано в поручении.

Согласно документу, доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственным за поручение Путин назначил главу правительства РФ Михаила Мишустина.

Российский лидер также поручил подготовить идеи по освобождению протезистов и врачей иных специальностей, призванных по частичной мобилизации.

"Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Исполнить данное поручение необходимо до 1 февраля 2023 года.