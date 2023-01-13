МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российские семьи смогут сохранить пособия, которые они получали до введения единого пособия беременным женщинам и семьям с детьми с низкими доходами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Путин поручил представить идеи по компенсациям за утраченное жилье

"Устанавливается, что право на получение назначенных до дня вступления в силу настоящего указа выплат, предусмотренных указами президента РФ от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации демографической политики РФ", от 20 марта 2020 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и от 31 марта 2022 года "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей", сохраняется до окончания периодов, на которые были назначены эти выплаты", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет портале правовой информации.

Также отмечается, что при рождении до 1 января 2023 года третьего или последующих детей семья может обратиться за назначением на них выплат, действовавших до введения единого пособия.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Такой подход к назначению выплат уже применяется при назначении пособий на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Заполнить заявление на портале "Госуслуги" можно было с 28 декабря, а подать заявление в клиентские службы Социального фонда можно с 9 января.

Размер выплаты на ребенка составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей, для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

При введении единого пособия предусматривается переходный период. Таким образом, семья может выбрать — сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие. При этом родители детей, появившихся на свет до 31 декабря 2022 года включительно, смогут оформлять выплаты на детей до трех лет по старым правилам до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Семья также может выбрать — оформлять единое пособие на всех детей в семье или назначить единое пособие только на старших детей, сохранив за младшими детьми прежние выплаты до истечения периода права на эти пособия.