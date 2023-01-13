МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Смертность в России в ноябре 2022 года снизилась на 42,7% в годовом выражении, рождаемость — на 8%, свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года умерли 147,5 тысячи человек против почти 257,3 тысячи в ноябре 2021 года. Родились в том же месяце 105,7 тысячи младенцев против 114,9 тысячи в ноябре 2021 года.

Число умерших за январь-ноябрь 2022 года также снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 21,9% (почти 1,74 миллиона человек против 2,22 миллиона человек). Рождаемость за одиннадцать месяцев 2022 года снизилась на 6,8% год к году (за 11 месяцев 2022 года на свет появилось 1,2 миллиона человек против 1,28 миллиона за аналогичный период 2021 года).

Таким образом, естественная убыль населения России за январь-ноябрь 2022 года составила 543,4 тысячи человек против 945 тысяч человек за январь-ноябрь 2021 года (снижение более чем на 42% в годовом выражении или в 1,74 раза).