МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приедет в среду, в День студенчества, в Московский государственный университет имени Ломоносова, где пообщается со студентами, осмотрит новый корпус и ознакомится с планами развития научного кластера "Ломоносов" на Воробьевых горах, сообщила пресс-служба Кремля. Путин призвал наращивать исследования для создания отечественных лекарств

Путин не изменяет многолетней традиции и каждый год в Татьянин день общается и со студентами, и с преподавателями. В прошлом году встреча проходила по видеосвязи, а ее участниками стали учащиеся нескольких вузов России.

Глава государства часто говорит о важности образования, которое позволит России двигаться вперед, добиваться высоких результатов и совершать научные прорывы. Также президент не оставляет без внимания вопросы поддержки учителей и преподавателей.

Днем ранее на совещании кабмина глава государства заявил, что сейчас отчётлива и ясна роль и значение учительского труда и деятельности педагога, поскольку именно преподаватели формируют у молодого человека основы мировоззрения, и от этого, как отметил Путин, в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее государства.

Путин на встречах со студентами нередко делится личными воспоминаниями. Однажды он рассказал, что, будучи студентом, помогал выхаживать заболевшего преподавателя логики, дежуря у него в больницы с однокурсниками.

Со студентами МГУ Путин пообщается не впервые. В 2017 году он даже спел вместе с ними под гитару песню "Четырнадцать минут". А в 2005 году попробовал знаменитую медовуху по рецепту ректора учебного заведения Виктора Садовничего.

В прошлом году Путин, согласившись, что без медовухи в этот день не обойтись, посоветовал учащимся быть с ней аккуратными: "Все хорошо в меру только".