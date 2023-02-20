МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН в связи с ракетными пусками Северной Кореи 18 и 20 февраля, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. В Японии подтвердили нацеленность на отказ от российских энергоносителей

"Вслед за пуском ракеты межконтинентального класса позавчера теперь пуск баллистических ракет, поэтому мы запросили внеочередное заседание Совета безопасности ООН", — сказал Кисида журналистам.

Северная Корея утром в понедельник произвела два ракетных пуска с западного побережья в восточном направлении. Высота полета первой ракеты составила 100 километров, дальность полета — 400 километров, второй — соответственно 50 и 350 километров. Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации об ущербе, причиненном воздушным и морским судам, к этому часу нет. Военные Южной Кореи сообщили, что это были баллистические ракеты малой дальности. Пуски проведены из провинции Пхёнан-Намдо.

КНДР затем подтвердила пуск двух снарядов 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) в сторону Японского моря, они пролетели 395 и 337 километров соответственно.

Всего с начала года КНДР провела 3 ракетных пуска, за прошлый год было осуществлено 37 пусков.