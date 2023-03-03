МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Отмена в России Единого государственного экзамена после выхода из Болонской системы не обсуждается, сообщил глава Рособрнадзора Антон Музаев. Эксперт пообещал школьникам учебу в виртуальной реальности

"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования", — подчеркнул он.

По словам Музаева, ЕГЭ не является частью Болонской системы.

В мае прошлого года министр образования России Валерий Фальков объявил о планах страны выйти из Болонской системы, предусматривающей разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру.