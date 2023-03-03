2023-03-03T12:05:00+03:00
2023-03-03T12:14:29+03:00
2023-03-03T12:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230303/839965299.html
Рособрнадзор не обсуждает отмену ЕГЭ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Отмена в России Единого государственного экзамена после выхода из Болонской системы не обсуждается, сообщил глава Рособрнадзора Антон Музаев. "Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому... ПРАЙМ, 03.03.2023
общество , новости, россия, егэ, болонская система
https://cdnn.1prime.ru/images/83996/51/839965137.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83996/51/839965137.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83996/51/839965136.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83996/51/839965136.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83996/51/839965124.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83996/51/839965124.jpg
https://1prime.ru/News/20230218/839848749.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Отмена в России Единого государственного экзамена после выхода из Болонской системы не обсуждается, сообщил глава Рособрнадзора Антон Музаев.
"Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования", — подчеркнул он.
По словам Музаева, ЕГЭ не является частью Болонской системы.
В мае прошлого года министр образования России Валерий Фальков объявил о планах страны выйти из Болонской системы, предусматривающей разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру.