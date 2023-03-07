Блогеры Чекалины будут находиться под подпиской о невыезде, заявил источник
Источник: блогер Лерчек и ее муж Артем Чекалин будут находиться под подпиской о невыезде
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Блогер Лерчек и ее супруг Артем Чекалин во время расследования будут находиться под подпиской о невыезде, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее главк СКР в Москве завел уголовное дело о неуплате налогов. По данным следствия, Лерчек в 2020-2022 годах привлекала мужа и других родственников, чтобы не платить налоги на доход от фитнес-марафонов. В результате сумма неуплаты достигла 300 миллионов рублей.
По словам источника, супругам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде до конца расследования.
https://1prime.ru/society/20230307/840001014.html
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