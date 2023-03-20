ВЦИОМ раскрыл, что 82 процента россиян чувствуют себя счастливыми
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Значительная часть населения России чувствует себя счастливым, большинство связывает это с семьей, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" 10 марта приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
Отмечается, что 82 процента респондентов заявили, что чувствуют себя счастливыми, из них 32 процента — определенно счастливы. При этом определенно несчастливыми оказались всего пять процентов россиян.
Подчеркивается, что среди причин счастья выделяют наличие семьи, здоровья, общую удовлетворенность жизнью, хорошую работу, наличие детей, хорошее материальное состояние, а также благополучные жилищные условия.
Несчастье населения, согласно опросу, связано чаще всего с плохим положением дел в стране, нехваткой денег, некачественной и дорогой медициной.
ВЦИОМ также выявил, что женщины оказывались счастливыми чаще мужчин.
https://1prime.ru/society/20230320/840123725.html