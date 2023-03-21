МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Существуют признаки, что президент США Джо Байден рискует попасть в украинскую ловушку, которая может пошатнуть позиции Соединенных Штатов на международной арене, заявил в статье для Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб. В США объяснили, в чем виноват Путин

По его мнению, существуют три фактора, определяющие перспективы конфликта на Украине.

"Каждый из них влияет на другие и дополняет их. Вместе они могут создать динамику, которая значительно ограничит способность администрации Байдена направлять события к желаемым результатам", — написал Биб.

Первым фактором автор назвал развитие событий на поле боя, отметив, что ВСУ находятся на грани "значительного поражения" под Артемовском, которое ставит под сомнение дальнейшую украинскую кампанию.

Другой причиной, по мнению аналитика, остается внутренняя политика США. По его оценке, "в течение нескольких месяцев общественное мнение американцев о конфликте становится все более поляризованным, а республиканцы все чаще ставят под сомнение военные цели США и степень американской поддержки Украины".

Также беспокойство у Биба вызывает потенциальная возможность Китая стать посредником в конфликте, что может ослабить авторитет Соединенных Штатов на международной арене.

"Администрации Байдена еще не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения", — заключил аналитик.