РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар — ПРАЙМ. В городе Аксай Ростовской области полностью потушего возгорание в ангарах с целлюлозной продукцией, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. Страховщики просят доступа к камерам наблюдения по всей России

"В 17.00 пожар полностью ликвидирован", — сказал он.

В тушении пожара участвовали 79 человек и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.

Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Затем пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. Пожар удалось локализовать на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.