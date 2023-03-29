МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. 3,6 миллиона российских граждан вышли из бедности, заявила вице-премьер Голикова
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https://1prime.ru/society/20230329/840229439.html
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. 3,6 миллиона российских граждан вышли из бедности, заявила вице-премьер Голикова
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20230329/840229439.html
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