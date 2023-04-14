МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Большинство родителей и педагогов считают, что дети проводят слишком много времени в интернете и онлайн-играх, а также отмечают, что ребенка сложно чем-либо заинтересовать, следует из ежегодного мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи за 2022 год, проводимого Институтом изучения детства, семьи и воспитания в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ". В Анадыре появился безлимитный скоростной интернет

Так, отвечая на вопрос о трудностях в воспитании детей, 40% родителей и 73% педагогов заявили, что ребенок проводит много времени в интернете, 26% родителей и 58% педагогов отметили, что ребенка сложно чем-либо заинтересовать, а 22% родителей и 55% педагогов сказали, что ребенок много играет в онлайн-игры.

"Только 19% родителей считают, что уделяют воспитанию детей недостаточно времени (нехватку времени у родителей отмечают 64% педагогов). Родители в меньшей степени, нежели педагоги, акцентируют внимания на трудностях в воспитании детей. 17% родителей вообще не сталкиваются с трудностями в воспитании детей. И родители, и педагоги считают, что школа уделяет достаточное внимание вопросам воспитания", — констатирует исследование.

Кроме того, среди трудностей опрошенные отмечали большую учебную нагрузку, недостаточный интерес детей к оффлайн-активностям, негативное влияние блогеров, сверстников или друзей.

Описывая идеальный образ учителя, педагоги, ученики и родители отметили важность умения доступно объяснять материал, доброжелательность и справедливость, образованность и компетентность, а также воспитанность и спокойствие. При этом для учеников не представляет особой ценности использование педагогом нестандартных методов обучения, молодежного сленга, активная гражданская позиция и требовательность.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 99 762 учащихся от 14 до 18 лет, 9 234 молодых людей от 19 до 35 лет, а также 102 443 родителя и 42 201 педагог из восьми федеральных округов и 89 субъектов РФ.