МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной 404, то есть термином, обозначающим в компьютерной среде ошибку. Медведев не поверил отрицанию Apple сотрудничества с разведкой США

"Его (наступления) цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", — написал он в своем Telegram-канале.

404 или Not Found — стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.