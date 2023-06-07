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Медведев назвал Украину страной—ошибкой
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. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной 404, то есть термином, обозначающим в компьютерной среде ошибку. "Его (наступления) цель — полное низложение... ПРАЙМ, 07.06.2023
общество , новости, россия, дмитрий медведев, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину страной 404, то есть термином, обозначающим в компьютерной среде ошибку.
"Его (наступления) цель — полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404", — написал он в своем Telegram-канале.
404 или Not Found — стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.