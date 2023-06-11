МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск, комментируя очередной пакет военной помощи США Украине, под постом в Twitter одного из пользователей призвал задуматься, чем "в реальности" могут закончиться эти поставки. Об этом сообщает РИА Новости. Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

В пятницу Пентагон объявил о новых поставках вооружения Украине на $2,1 миллиарда. В перечень вошли системы ПВО HAWK, беспилотные системы Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением и снаряды.

"Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности", — написал Маск.