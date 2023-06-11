Макрон предупредил президента Ирана в отношении России
AFP: Макрон предупредил президента Ирана Раиси о последствиях поддержки России
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора призвал президента Ирана Эбрахима Раиси немедленно прекратить оказывать поддержку России в конфликте на Украине, сообщает агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец.
Сообщается, что в рамках беседы Макрон предупредил своего иранского коллегу "о тяжелых последствиях в гуманитарной области и сфере безопасности из-за поставки Ираном дронов России" и призвал Тегеран немедленно прекратить оказываемую России поддержку, передает France Press.
https://1prime.ru/society/20230611/840801534.html
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