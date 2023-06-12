Херш рассказал о поддержке российской спецоперации в мире
Херш: значительно больше половины населения Земли поддерживает спецоперацию на Украине
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. По заявлению американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, больше половины населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя.
Журналист отметил, что большое число стран, особенно в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими, и стали пророссийскими.
По его оценке, Россию в украинском конфликте поддерживает "значительно больше, чем половина населения" Земли.
Вместе с тем знаменитый журналист предсказал, что контрнаступление украинских ВС не принесет ничего хорошего ни Киеву, ни Североатлантическому альянсу.
https://1prime.ru/society/20230612/840804073.html
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