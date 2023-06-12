МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. По заявлению американского журналиста, лауреата Пулицеровской премии Сеймура Херша, больше половины населения мира поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Об этом он сказал в эфире авторской программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя. Херш не стал предполагать, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС

Журналист отметил, что большое число стран, особенно в Африке и Азии, которые перестали быть проамериканскими, и стали пророссийскими.

По его оценке, Россию в украинском конфликте поддерживает "значительно больше, чем половина населения" Земли.

Вместе с тем знаменитый журналист предсказал, что контрнаступление украинских ВС не принесет ничего хорошего ни Киеву, ни Североатлантическому альянсу.