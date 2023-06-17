МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следовало бы повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, а не искать возможности воздействия на Россию через другие страны, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя обращение французского лидера к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману. Макрон заявил, что Франция будет зависеть от России в плане поставок титана

"Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель", — написал сенатор.

Он считает, что обращение французского лидера к Мухаммеду бен Сальману демонстрирует, что Запад полностью утратил рычаги давления на Москву.