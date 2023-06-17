МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Brand Analytics представил топ-10 самых обсуждаемых в русскоязычных соцмедиа персон в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2023 года: с большим отрывом от конкурентов его возглавил президент РФ Владимир Путин. Второе место по упоминаниям в медиа занял мэр Москвы Сергей Собянин, а на третьем неожиданно оказался "цифровой двойник" покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Der Tagesspiegel: ПМЭФ показал, чего на самом деле добился Запад

"Рейтинг возглавил Владимир Путин. Как и в прошлом году, с большим отрывом президент России занял лидирующую позицию — более 34,7 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23", — сообщают авторы рейтинга. Сергей Собянин получил 5,7 тысячи упоминаний, а Владимир Жириновский, точнее, нейросеть, названная в его честь и представленная в рамках ПМЭФ — упоминалась 5,2 тысячи раз.

Глава Сбербанка Герман Греф получил более 5 тысяч упоминаний в соцмедиа и занял четвертую строчку рейтинга — плюс шесть позиций к прошлому году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пятом месте с 4,6 тысячи упоминаний.

"Единственная женщина в нашем рейтинге — Эльвира Набиуллина (шестое место). Председатель Центрального банка РФ набрала 4,5 тысячи упоминаний в рамках ПМЭФ-23 и потеряла две позиции по сравнению с рейтингом прошлого года", — говорится в сообщении. Министр финансов РФ Антон Силуанов стал седьмым по числу упоминаний в соцмедиа с 3,6 тысячи упоминаний, а помощник президента РФ Максим Орешкин — девятым, 2,7 тысячи упоминаний.

В топ-10 медиаперсон ПМЭФ — народный артист РФ Григорий Лепс (восьмое место, 3,3 тысячи упоминаний). "Он вместе с другим народным артистом — Николаем Басковым — выступил на ПМЭФ и пообещал выплачивать российским военным миллион рублей за каждый подбитый танк Leopard вооруженных сил Украины", — напоминают авторы рейтинга. Замыкает топ-10 лидер Денис Пушилин (2,7 тысячи упоминаний), который в прошлом году занимал вторую позицию рейтинга.

За три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 276 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ. Эти публикации собрали 6 миллионов реакций в соцмедиа (лайков, репостов и комментариев).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.