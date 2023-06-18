МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Украина в ответ на поддержку Венгрии нарушает права венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт не считает это "дорогой в Европу", заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Медведев ответил на слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

"Украинское государство, которое мы поддерживаем финансово, морально и в гуманитарных акциях, считает, что за эту поддержку надо отблагодарить принятием правил, несовместимых со всеми европейскими стандартами прав человека, жестко бьющих по нацсообществам и попирающих фундаментальные права меньшинств", — сказал Гуйяш на церемонии вручения дипломов студентам из Трансильвании и Закарпатья. Его слова приводит агентство MTI.

"Венгрия не считает, что если государство ни во что не ставит права нацсообществ, это является дорогой в Европу", — отметил он.

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