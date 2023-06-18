МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп был прав в отношении России, признал в статье для American Thinker обозреватель Мэтью Андерссон, отметив, что экс-глава Белого дома проявлял проницательность в основных политических вопросах, в том числе касающихся Российской Федерации. Пушков оценил попытки США развернуть ход мировых событий

По утверждению автора, Трамп придавал большое значению личному фактору и человеческому контакту в отношениях между странами, однако привилегированные круги Вашингтона предпочли доктрины холодной войны.

"Америка и Россия могли бы стать союзниками и естественными деловыми партнерами или, по крайней мере, постоянными конкурентами. Но вашингтонский истеблишмент с менталитетом холодной войны зарабатывает на жизнь борьбой, страхом и конфликтами", — отметил обозреватель.

Трамп, как считает Андерссон, был фактически мирным президентом, поэтому, останься он у власти, конфликта с Россией можно было бы избежать.