В США признали, что Трамп был прав в отношении России
AT: Трамп был прав в отношении России, но истеблишмент США придерживается иных взглядов
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп был прав в отношении России, признал в статье для American Thinker обозреватель Мэтью Андерссон, отметив, что экс-глава Белого дома проявлял проницательность в основных политических вопросах, в том числе касающихся Российской Федерации.
По утверждению автора, Трамп придавал большое значению личному фактору и человеческому контакту в отношениях между странами, однако привилегированные круги Вашингтона предпочли доктрины холодной войны.
"Америка и Россия могли бы стать союзниками и естественными деловыми партнерами или, по крайней мере, постоянными конкурентами. Но вашингтонский истеблишмент с менталитетом холодной войны зарабатывает на жизнь борьбой, страхом и конфликтами", — отметил обозреватель.
Трамп, как считает Андерссон, был фактически мирным президентом, поэтому, останься он у власти, конфликта с Россией можно было бы избежать.
https://1prime.ru/society/20230618/840866713.html
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