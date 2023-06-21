В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее время
В ГД внесли законопроект о переходе на летнее время — на час вперед с марта по октябрь
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее, который предусматривает перевод часов на один час в перед с марта по октябрь, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ).
"Законопроект о возврате переходов на летнее время внесен в Госдуму депутатами Михаилом Матвеевым (Самара), Олегом Михайловым (Коми) и Ольгой Алимовой (Саратов)", — написал он в своем телеграм-канале.
Матвеев пояснил, что законопроект предусматривает перевод часов на час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы "в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток".
https://1prime.ru/society/20230621/840890930.html
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