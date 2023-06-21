МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект о возврате перехода на летнее, который предусматривает перевод часов на один час в перед с марта по октябрь, сообщил депутат ГД Михаил Матвеев (КПРФ). Минтруд рассказал, как россияне будут отдыхать в 2024 году

"Законопроект о возврате переходов на летнее время внесен в Госдуму депутатами Михаилом Матвеевым (Самара), Олегом Михайловым (Коми) и Ольгой Алимовой (Саратов)", — написал он в своем телеграм-канале.

Матвеев пояснил, что законопроект предусматривает перевод часов на час вперед с марта по октябрь с целью, чтобы "в указанный период позже на один час наступал рассвет и темное время суток".