МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Система соцподдержки в новых регионах в целом развернута и функционирует, для решения проблем с документами для людей работают межведомственные комиссии, заявил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Котяков пообещал сохранить действующие меры поддержки рождаемости

"Сложности в таких комплексных масштабных вопросах всегда возникают. Но в целом на сегодняшний день система социальной поддержки в этих субъектах развернута и функционирует", — сказал он.

По словам главы Минтруда, Социальный фонд является одним из первых социальных институтов, развернутом на территории новых регионах. Сейчас в четырех этих субъектах есть 100 клиентских служб.

Котяков добавил, что у жителей новых регионов иногда возникают трудности с предоставлением документов из-за боевых действий, пожаров, утери и прочего, поэтому в каждой территории создана межведомственная комиссия, которая комплексно рассматривает ситуацию конкретного человека, смотрит исходные документы, в некоторых случаях — даже свидетельские показания, и принимает решение. Россиянам рассказали, кому в июле повысят пенсию

"Решение комиссии — прямое основание для Социального фонда в отношении стажа. Тем самым мы закрыли вопрос утраты и восстановления документов, которые занимали бы длительное время и оставляли человека без источника доходов. Такие комиссии будут действовать бессрочно", — сказал глава Минтруда.

Он также сообщил, что почти 80 тысяч семей из новых регионов получили сертификат на маткапитал.

"Материнский капитал после получения российского гражданства жители новых регионов смогли оформлять практически сразу же. Сегодня уже почти 80 тысяч семей из новых регионов получили сертификат на материнский капитал", — заявил он и отметил, что пока сами средства используются не активно, но это из-за ограниченности предложений на рынке жилья.

По его словам, при этом некоторые семьи оформляют ежемесячные выплаты на детей, а выдача самих сертификатов идет достаточно активно.

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