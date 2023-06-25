МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В Греции в воскресенье второй раз за пять недель выбирают парламент — новые парламентские выборы проводятся в связи с тем, что после прошедших 21 мая выборов не удалось сформировать правительство, пользующееся доверием парламента.

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В списках избирателей 9,92 миллиона человек, голосование будет идти с 7 утра до 7 вечера.

По конституции голосование является обязательным, но за неучастие в выборах не наказывают. Чтобы повысить явку, власти отменили проезд по платным дорогам в день выборов.

Парламент, сформированный в результате выборов, соберется на первое заседание 3 июля.

ВСЕ ДЕЛО В БОНУСЕ

Возможно, грекам придется голосовать и в третий раз этим летом — экс-премьер Кириакос Мицотакис заявил, что намерен добиваться только однопартийного правительства своей партии, не будет сотрудничать с другими, и если его партия "Новая демократия" не получит абсолютное большинство мест в парламенте, то он пойдёт на новые выборы в августе.

Для прохождения в парламент партия должна получить 3% голосов или больше. На майских выборах его преодолели пять партий.

Выборы проходили по простой пропорциональной системе, и ни одна партия не смогла получить абсолютное большинство — 151 место или больше в 300-местном парламенте. Первой партии — "Новой демократии" не хватило всего пяти мест, у нее было 146 мандатов. В результате партия Мицотакиса не смогла договориться с остальными о формировании кабмина. Для такого случая закон предусматривает повторные выборы.

Однако у них есть принципиальное отличие от первого захода: набравшая больше других голосов партия получит бонус от 20 до 50 мест в зависимости от количества голосов. Таким образом, если "Новая демократия" получит примерно такое же количество голосов, бонуса ей хватит для обеспечения себе уверенного большинства в парламенте и формирования однопартийного правительства.

Опросы показывают, что НД укрепила свои позиции и, возможно, третьих выборов не будет. Однако с учетом того, что итоги выборов 21 мая никто не смог предсказать, доверие к опросам снизилось.

ОПРОСЫ

В выборах участвуют 32 партии и коалиции, но основная борьба развернется между тремя: правоцентристской "Новой демократией" Мицотакиса, Коалицией радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса и Всегреческим социалистическим движение ПАСОК Никоса Андрулакиса.

На майских выборах неожиданностью стало то, что правившая "Новая демократия" получила неожиданно большое количество голосов, которое не смог предсказать ни один опрос общественного мнения, — 40,79% голосов и 146 мест в парламенте, более чем на 20 п.п. опередив Коалицию радикальных левых СИРИЗА — Прогрессивный альянс экс-премьера Алексиса Ципраса (20,07% голосов, 71 место).

Таких результатов не показал ни один опрос общественного мнения.

Сейчас опросы прогнозируют, что НД уверенно победит и сама сформирует правительство. НД получит от 37% до 43,7% голосов избирателей и от 155 до 165 мест в 300-местном парламенте, пишет газета "Прото тема" на основании трех опросов общественного мнения для телеканалов.

Двойная интрига выборов касается того, насколько сильными будут позиции правящей партии и сколько партий войдут в парламент, полагает издание.

"Важный вывод этих опросов заключается в том, что избиратели, поддержавшие НД в мае, более полны решимости снова пойти на выборы, чем избиратели других партий", — отмечает газета.

Хотя с прохождением в парламент каждой маленькой партии, преодолевшей трёхпроцентный барьер, "Новая демократия" теряет примерно 4 места, она сможет получить абсолютное большинство.

В шестипартийном парламенте НД получит 166 мандатов, а при девяти партиях — 155 мест, полагают авторы опроса компании Pulse для телеканала Skai.

Опросы других компаний дают похожие результаты.

Шансы преодолеть трехпроцентный барьер имеют малоизвестное "демократическое патриотическое движение" "Ники" ("Победа"), политическое движение "Курс свободы" экс-спикера парламента Зои Константопулу, партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса и ультраправая партия "Спартиаты".

После заявлений Мицотакиса о том, что в августе будут новые выборы, если он не сможет сформировать правительство, другие партии обвинили его в шантаже. "Мицотакис шантажирует греческий народ тем, что, если 25 июня он не получит правительства, он испортит ему праздники", — сказал лидер ПАСОК Андрулакис.

Однако возможно, что во время отпусков в августе грекам не придется отвлекаться на выборы.

КАМПАНИЯ

Что касается избирательной кампании, то в ее центре стоят экономические вопросы, обещания улучшить жизнь людей, укрепить национальную систему здравоохранения.

Мицотакис заявил, что общество стоит перед дилеммой: идти вперед по пути прогресса или возвращаться к политической нестабильности и экономическому хаосу.

По мнению обозревателей, "Новая демократия" запугивает избирателей тем, что ее оппоненты повысят налоги.

Мицотакис обвинил партию СИРИЗА в разрушении экономики в годы ее правления, а про экономическую программу ПАСОК сказал, что дает ей "Нобелевскую премию за вздор".

Лидер ПАСОК Андрулакис в ответ сказал, что не может оскорбить его таким образом, поскольку Мицотакис знает, что делает.

"Он обслуживает 1000 семей в Греции. У господина Мицотакиса есть налоговая программа и стратегия, где рост, Фонд восстановления и налоговые приоритеты служат 1000 семьям, которые контролируют богатство в стране и которые считают, что лучшее решение для управления ею — это Мицотакис. У нас разные взгляды на вещи", — сказал Андрулакис.

Внешняя политика осталась за рамками избирательной кампании и, за исключением отношений с Турцией, не обсуждается.

По мнению обозревателей, по итогам выборов не стоит ожидать изменений политического курса Афин в отношении ЕС, США и России, поскольку Греция полностью интегрирована в евроатлантическую политику и полностью идентифицирует себя с Вашингтоном и Брюсселем, и основные партии не намерены отказываться от этой линии.