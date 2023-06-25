МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, после того как бойцы группы "Вагнер" начали покидать территорию штаба Южного военного округа и прилегающую к нему территорию, высказал разочарование. Лукашенко заявил о согласии Пригожина на шаги по деэскалации

"Феноменальный выбор Пригожина… Вы почти свели на нет (президента РФ Владимира) Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг… отступаете", — написал Подоляк в социальной сети Twitter.

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Позже в субботу пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения вооруженных лиц "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин, в отношении которого в России завели уголовное дело, уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле, в свою очередь, заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.