Times: Запад должен принять исторический выбор, сделанный Россией
Times: Запад должен адаптироваться к миру, в котором Россия совершила разворот от Европы
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Запад должен принять исторический разворот России от Европы, написал обозреватель Times Макс Гастингс.
Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы", — считает обозреватель.
По его мнению, санкции не смогли оказать существенное влияние Россию, и ее экономика "держится на удивление хорошо", чего нельзя сказать о самих западных странах.
Приведя данные, описывающие плачевное состоянии оборонной промышленности стран Западной Европы и Великобритании, Гастингс напомнил, что Лондон после Брексита объявил об амбициозных планах по развитию государства, но для их реализации у Великобритании не нашлось "никаких новых ресурсов".
По утверждению обозревателя, государства Европы к сегодняшнему дню оказались в уязвимом положении из-за сложившейся ситуации, и они "должны укреплять свои вооруженные силы".
https://1prime.ru/society/20230625/840917758.html
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