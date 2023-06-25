МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Запад должен принять исторический разворот России от Европы, написал обозреватель Times Макс Гастингс. В Польше заявили о работе над 12-м пакетом санкций против России

Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы", — считает обозреватель.

По его мнению, санкции не смогли оказать существенное влияние Россию, и ее экономика "держится на удивление хорошо", чего нельзя сказать о самих западных странах.

Приведя данные, описывающие плачевное состоянии оборонной промышленности стран Западной Европы и Великобритании, Гастингс напомнил, что Лондон после Брексита объявил об амбициозных планах по развитию государства, но для их реализации у Великобритании не нашлось "никаких новых ресурсов".

По утверждению обозревателя, государства Европы к сегодняшнему дню оказались в уязвимом положении из-за сложившейся ситуации, и они "должны укреплять свои вооруженные силы".